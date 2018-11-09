İsrail güçleri Gazze sınırında 25 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, boynundan yaralanan bir Filistinlinin durumunun ağır olduğu ve Avrupa Gazze Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail gerçek mermilerle ateş ediyor

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.