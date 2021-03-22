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Dünya İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 13 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da 13 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:54:00 -
İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ile Batı Şeria’nın El-Halil kentine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 13 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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