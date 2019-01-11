İsrail güçleri bir Filistinli kadını şehit etti
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu.11 Ocak 2019 Cuma 22:30
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan olayda 43 yaşındaki Emal Mustafa El-Taramsi'nin şehit olduğu bildirilirken, biri sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Filistinlilerin 30 Mart'tan bu yana Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı düzenlediği eylemlerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 230'den fazla Filistinli şehit olurken, 23 binden fazla kişi de yaralandı.
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