İsrail güçleri bir Filistinli kadını şehit etti

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan olayda 43 yaşındaki Emal Mustafa El-Taramsi'nin şehit olduğu bildirilirken, biri sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Filistinlilerin 30 Mart'tan bu yana Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı düzenlediği eylemlerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 230'den fazla Filistinli şehit olurken, 23 binden fazla kişi de yaralandı.