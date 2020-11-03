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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait 11 yapıyı yıktı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait 11 yapıyı yıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:33:13 -
İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait 11 yapıyı yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas kenti kırsalında Filistinli bedevilere ait 11 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinli yetkili Mutez Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Tubas kentinin doğu kırsalında yer alan Hammisa Bedevi Topluluğu bölgesine baskın düzenlediğini ve bedevilere ait 11 evi yıktığını belirtti.

Bişarat, Hammisa’da 23 Filistinli ailenin metal panellerden oluşan evlerde oturduğunu, 11’inin yıkıldığını kaydetti.

İsrail askerleri sabah saatlerinde de aynı bölge yakınlarında Filistinlilere ait tarım araçlarına, güneş enerji panellerine ve su tankerlerine el koymuştu.

Filistin makamlarına göre, İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria’nın “C Bölgesi” olarak adlandırılan bölgelerde Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri çerçevesinde yaşayan Filistinlileri yerlerinden etmeye çalışıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

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