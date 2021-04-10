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Dünya İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu

Filistinli Nidal El-Batş AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu İzeddin El-Batş'ın El-Halil kentinin Bab Ez-Zaviye Mahallesinde İsrail güçlerince atılan plastik merminin hedefi olduğu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 08:48:00 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu

Batş, atılan plastik merminin 13 yaşındaki oğlunun sağ gözüne isabet ettiğini ve İzeddin'in vurulduğu anda bir manav dükkanının içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Filistinli baba, oğlunun yarasının ciddi olduğunu ve gözünü kaybetmesinden endişe duyduklarını kaydetti.

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsünde İzeddin'in bir manav dükkanında dışardaki olayları izlediği ve plastik mermiyle vurulduğu görülüyor.

Bab Ez-Zaviye Mahallesinde öğleden sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında küçük çaplı olaylar yaşanmıştı.

İsrail güçleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmış, Filistinli gençler de taş atarak karşılık vermişti.

Filistinliler, her cuma yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri ise göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman da gerçek mermi kullanıyor.

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