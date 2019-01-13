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İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, 7 Filistinliyi yaraladı.

13 Ocak 2019 Pazar 01:23
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile çıkan arbedede 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırılanlardan 6'sının hafif yaralandığı, diğer Filistinlinin de gözüne kauçuk kaplı mermi isabet ettiği, durumunun ağır olmadığı bildirildi.

İsrail askerleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenlemişti.

Ramallah'ın Beytunya beldesi ile Masiyun ve Ayn Mecd mahallelerinde yoğun şekilde konuşlanan askerler baskınlar sırasında güvenlik kameralarına el koymuş, duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile askerler arasında arbede yaşanmıştı.

Filistinli gençler, taş atarak ve tekerlek yakarak tepki göstermiş, İsrail askerleri plastik mermi ve gaz bombasıyla karşılık vermişti.

İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 01:23
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