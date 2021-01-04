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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:13:53 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki bir mülteci kampına düzenlediği baskında ikisi gerçek mermiyle olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin kimliği belirtilmeyen bir Filistinliyi gözaltına almak için Eriha'daki Akabet Cebr Mülteci kampına baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandığı ifade edildi.

Baskında, İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından, 1 Filistinliyi de plastik mermiyle vurarak yaraladığı kaydedildi.

Gerçek mermiyle vurulan Filistinlilerden birinin bölgedeki hastanede ameliyata alındığı, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.






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