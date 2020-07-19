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Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 12:02:41 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir mülteci kampına düzenlediği baskında, 2 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucu, biri bacağından diğeri de ayağından olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan Filistinlinin kimliği ve neden gözaltına alındığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da belde ve köylere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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