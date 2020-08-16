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Aktüel

İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-16 04:40:15 -
İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürüyor

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "diğer hedeflere" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, füzelerin depolandığı bir askeri kompleksin hedef alındığı iddia edildi.

Gazze'nin güneyinin hedef alındığı hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in Gazze sınırındaki beldelere 2 roket atıldığını bildirmişti.

Sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise Gazze'de Hamas’ın deniz kuvvetlerine bağlı bir askeri nokta ile alt yapı ve gözetleme noktalarının vurulduğunu iddia eden Adraee, söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail tarafına helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, önceki gün gece yarısından sonra Gazze'deki bazı bölgeleri vurmuş, sabah saatlerinde de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail, çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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