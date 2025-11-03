  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail, Gazze'deki ateşkesi 194 kez ihlal etti!

Gazze'deki 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından 194 kez ihlal edildiğini açıkladı. İhlaller arasında 'Sarı Hat'tan geri çekilmeme, sivil Filistinlileri hedef alma, yardım ve tıbbi malzeme tırlarının girişini engelleme ve hastaların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nı açmama yer alıyor.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, İsrail'in defalarca yaptığı ihlaller nedeniyle fiilen sekteye uğradı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, mevcut durumu kamuoyuna duyurdu.

194 İHLAL VE SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI

Sevabite, İsrail'in ateşkesi toplam 194 kez ihlal ettiğini belirtti. İhlallerin odağında 'Sarı Hat' olarak adlandırılan bölgeden İsrail ordusunun çekilmemesi ve bu hattın dışına çıkılması yer alıyor.

Sevabite, "İsrail ordusu defalarca yerleşim yerlerine girerek hattın dışına çıktı ve bunun sonucunda sivil kayıplar yaşandı" dedi.

Evlerini kontrol etmek için Sarı Hat'a yaklaşan Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığı belirtilerek, Filistinlilere bu hatta yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, bu ihlaller sonucu ateşkesin ardından 226 Filistinli öldürüldü, 600 kişi yaralandı.

YARDIM VE HASTA ÇIKIŞI ENGELLENİYOR

Anlaşmanın insani yardım maddelerinin de ihlal edildiğini belirten Sevabite, kritik malzemelerin girişine izin verilmediğini kaydetti:

  • Refah Sınır Kapısı hastaların çıkışı için açılmıyor.

  • Yardım, ilaç ve tıbbi malzeme tırlarının tamamının girişine izin verilmiyor. Kapının diğer tarafında 6 bini aşkın insani yardım yüklü tır bekletiliyor.

  • Anlaşma uyarınca 300 bin çadır ve konteyner evin girişi engelleniyor.

Ayrıca, Filistinlilerin naaşlarının enkaz altından çıkarılması için gerekli ağır iş makinelerinin girişine sadece İsrailli esirlerin cesetlerini aramak üzere izin verildiği ifade edildi.

Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucuları, anlaşmanın maddelerinin tamamının uygulanması ve ihlallerin derhal durması için acil müdahaleye çağırdı.

 

