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Gündem İsrail Gazze'de katliama devam ediyor! Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdular
Gündem

İsrail Gazze'de katliama devam ediyor! Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdular

Yeniakit Publisher
2024-05-19 15:59:00 - 2024-05-19 16:11:55

Katil İsrail Gazze merkezinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı.

7 Ekim'den beri soykırım niteliğindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bugün Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu.

İsrail, tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü bombardıman da bir kez daha sivilleri hedef aldı. Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda düzenlenen hava saldırısında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştiğini söyledi. El Aksa Şehitleri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında çok sayıda kişinin yaralndığı belirtildi.

İsrail’in gece boyunca güneydeki Refah kentinin bazı bölgelerini de hava saldırıları ve topçu ateşiyle vurduğu öğrenildi.

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı’nda da 300 evi yerle bir etti

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda bu ay başlattığı operasyonda 300 evi yerle bir etti. Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, “İsrail, Cibaliye’deki Tel el-Zaatar bölgesinde bulunan el-Avda Hastanesi’ne doğru top atışı yapıyor. Kamal Adwan Hastanesi ise İsrail’in tehditleri ve hedefleri sonucu hizmet dışı kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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