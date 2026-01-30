  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti! Belediyeleri terör yuvasına çevirdiler: DEM’li belediyeler SDG şubesi gibi çalışıyor! Yerli ve milli güç durdurulamıyor: ROKETSAN'dan düşmana korku salan hamle! Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin! CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı! Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası! Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Dünya İsrail Gazze'de evleri yıkmayı sürdürüyor!
Dünya

İsrail Gazze'de evleri yıkmayı sürdürüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Gazze'de evleri yıkmayı sürdürüyor!

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nde ev yıkımlarına devam ettiği bildirildi.

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nde ev yıkımlarına devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi güneyindeki Refah kenti de dahil olmak üzere bölge genelinde evleri yıkmaya devam ediyor.

Evlerin yıkımına paralel olarak İsrail bölgede ateşkesi de sürekli olarak ihlal ediyor.

İsrail ordusuna bağlı iş makinaları bölgede ayakta kalan binaları tek tek yıkıyor. Yıkımlarda zaman zaman bombalı zırhlı araçların ve patlayıcıların da kullanıldığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında bölgedeki binaların büyük bir bölümü yıkılmış durumdaydı. İsrail, bombardımanlara ek olarak doğrudan yıkım faaliyetleriyle de sivil yerleşimleri hedef aldı. Birçok mahalle tamamen haritadan silindi.

Gazze'deki binaların yüzde 80'inin İsrail tarafından tamamen veya kısmen yıkıldığı ifade ediliyor.

 

Yıkımlar, Gazze'yi dünyaya bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına dair tartışmaların ortasında geldi.

Mısır tarafı sınır kapısının açılmasına hazır olduklarını belirse de İsrail tarafı bunu engellemeyi sürdürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana en az 500 Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında en az 71 bin 667 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Mepa News

Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon trafiği: Masada Suriye ve Gazze var
Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon trafiği: Masada Suriye ve Gazze var

Dünya

Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon trafiği: Masada Suriye ve Gazze var

Gazze'de şehit sayısı 71 bin 667’ye yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 71 bin 667’ye yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 71 bin 667’ye yükseldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli mesajlar! Biz 'Gazze'den bize ne' diyemeyiz! Türkiye diplomasisi İsrail'in korkulu rüyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli mesajlar! Biz 'Gazze'den bize ne' diyemeyiz! Türkiye diplomasisi İsrail'in korkulu rüyası

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli mesajlar! Biz 'Gazze'den bize ne' diyemeyiz! Türkiye diplomasisi İsrail'in korkulu rüyası

Bakan Fidan'dan Al Jazeera’ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız"
Bakan Fidan'dan Al Jazeera’ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız"

Gündem

Bakan Fidan'dan Al Jazeera’ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23