İsrail Gazze'de evleri yıkmayı sürdürüyor!

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nde ev yıkımlarına devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi güneyindeki Refah kenti de dahil olmak üzere bölge genelinde evleri yıkmaya devam ediyor.

Evlerin yıkımına paralel olarak İsrail bölgede ateşkesi de sürekli olarak ihlal ediyor.

İsrail ordusuna bağlı iş makinaları bölgede ayakta kalan binaları tek tek yıkıyor. Yıkımlarda zaman zaman bombalı zırhlı araçların ve patlayıcıların da kullanıldığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında bölgedeki binaların büyük bir bölümü yıkılmış durumdaydı. İsrail, bombardımanlara ek olarak doğrudan yıkım faaliyetleriyle de sivil yerleşimleri hedef aldı. Birçok mahalle tamamen haritadan silindi.

Gazze'deki binaların yüzde 80'inin İsrail tarafından tamamen veya kısmen yıkıldığı ifade ediliyor.

Yıkımlar, Gazze'yi dünyaya bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına dair tartışmaların ortasında geldi.

Mısır tarafı sınır kapısının açılmasına hazır olduklarını belirse de İsrail tarafı bunu engellemeyi sürdürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana en az 500 Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında en az 71 bin 667 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Mepa News