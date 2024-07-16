İsrail, Gazze'de 9 bin 138 öğrenciyi katletti!

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 9 bin 241 öğrencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana hem Gazze hem de Batı Şeria'da eğitim hayatında yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda Gazze'de 9 bin 138 öğrenci yaşamını yitirdi, 14 bin 671 öğrenci yaralandı; Batı Şeria'da 103 öğrenci hayatını kaybetti, 505 öğrenci yaralandı, 357 öğrenci gözaltına alındı.

Saldırılarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 497 öğretmen ve idareci hayatını kaybetti, 3 bin 426 eğitimci yaralandı. Ayrıca Batı Şeria'da eğitim alanında görevli 357 Filistinli gözaltına alındı.

Aylardır devam eden yıkıcı saldırılarda, Gazze Şeridi'nde devlet okulu, üniversite ve üniversite binasının bulunduğu 353 yapı ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı 65 yapı bombalandı, tahrip edildi.

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Bombalanan yapılardan 139'unda ağır hasar meydana geldi, 93'ü tamamen yıkıldı. Gazze Şeridi'nde 133 devlet okulu zorla yerinden edilen Filistinliler için barınma merkezine dönüştürüldü.

Batı Şeria'da ise 69 okul ve 5 üniversiteye baskın düzenlendi, yapılar tahrip edildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde lisans öncesi 620 bin öğrenci ve 88 bin üniversite öğrencisi hala okul kaydını yaptıramadı. Gazze'de 39 bin öğrenci üniversiteye giriş için gerekli genel lise sınavına giremedi.

Açıklamada ayrıca çok sayıda öğrencinin, psikolojik şoka maruz kaldığı; ağır sağlık koşullarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

EDİTÖR: Daily Ummah