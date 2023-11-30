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Gündem İsrail, Gazze’de 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendiriyor
Gündem

İsrail, Gazze’de 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendiriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-30 07:18:00 -
İsrail, Gazze’de 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendiriyor

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Gazze Şeridi’nde 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki insanın aranın son gününde 6’ncı esir takasının gerçekleşmesi beklenirken, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında açıklamalarda bulundu. Levy, yapılan son esir takaslarının ardından Gazze Şeridi’nde 146’sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, esirlerin 126’sının erkek, 35’inin ise kadın olduğunu aktardı.

Esirler arasında 18 yaşın altında 4 çocuk olduğunu ifade eden Levy, 75 yaş ve üzerinde 10 kişinin bulunduğunu açıkladı. Esirlerden kaçının asker olduğunun net olmadığını söyleyen Levy, "Tüm rehineleri eve götürmek istiyoruz, bu sözümüze bağlıyız, geride kimse kalmayacak" dedi.

60 İSRAİLLİ SERBEST KALDI

Levy, masada ciddi bir teklif olduğu sürece daha fazla esirin serbest bırakılmasını sağlamak için mevcut insani arayı uzatmayı değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

 
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