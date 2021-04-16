İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.