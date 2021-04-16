  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

​​​​Bölgede bulunan AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:36:00 -
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili başkan vefat etti
Gündem

AK Partili başkan vefat etti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Uği..
Rusya’dan Türkiye’ye skandal çağrı! 'Satmayı bırakın' mesajı verdiler
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye skandal çağrı! 'Satmayı bırakın' mesajı verdiler

Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satmasından rahatsız olan Rusya, akılalmaz açıklamalarını sürdürüyor. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da hava sa..
Erdoğan'ın karşısında adayların şansı ne olur? Abdülkadir Selvi, anketi paylaştı
Gündem

Erdoğan'ın karşısında adayların şansı ne olur? Abdülkadir Selvi, anketi paylaştı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Optimar’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında şubat ayı anketini paylaşarak önemli değerlendirmeler yaptı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay