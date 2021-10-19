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Siyaset İsrail gazetesinden çok konuşulacak itiraf: Erdoğan'ın yeri doldurulamaz
Siyaset

İsrail gazetesinden çok konuşulacak itiraf: Erdoğan'ın yeri doldurulamaz

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinde Zvi Bar'el tarafından kaleme alınan makalede Başkan Erdoğan hakkında "yeri doldurulamaz usta bir devlet adamı" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:04:00 - 2021-10-19 16:06:59
İsrail gazetesinden çok konuşulacak itiraf: Erdoğan'ın yeri doldurulamaz

Zvi Bar'el makalesinde "Erdoğan, üst düzey Amerikalı ve Rus yetkililer için sinir bozucu bir tehdit olan Suriye'de yeni bir askeri kampanya başlatmakla tehdit ederek milliyetçi söylemi yoğunlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"İmajını güçlendirerek ince bir çizgide yürümeye devam ediyor"

Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi hatırlatan İsrailli yazar, şunları yazdı:

"Rusya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarına karşı çıkıyor ve Rus jetleri Eylül ayı sonlarında Afrin yakınlarındaki Suriye yanlısı bir milis üssünü bombaladığında bunu açıkça ortaya koydu. Ancak Erdoğan, uluslararası sonuçları olan bölgesel krizler yaratabilecek tek lider olarak imajını güçlendirerek ince bir çizgide yürümeye devam ediyor. Bu ay 40 yeni F-16 savaş uçağı ve mevcut uçaklar için 80 modernizasyon kiti satın alması bekleniyor."

Yazar, "Ankara'nın Rus S-400 uçaksavar sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye ile yapılan büyük silah anlaşmalarına karşı çıkan Biden yönetimi ve ABD Kongresi'nin, Türkiye'nin talebini reddetmesi – ya da en sonunda ertelemesi – bekleniyor, ancak böyle bir karar Erdoğan'ın Rusya ile askeri bağlarını daha da yoğunlaştırmasına pekala yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Yeri doldurulamaz usta bir devlet adamı"

Bar'el yazısını "Erdoğan'ın süper güçler arasında oynadığı oyun, kendisini Türkiye'de yeri doldurulamaz bir usta devlet adamı olarak tanıtabileceği önemli siyasi mühimmatla donattı" ifadeleriyle sonlandırdı.

Haber7

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