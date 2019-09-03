0553 313 94 23

İsrail gazetesi Haretz'den 'boyoz bizimdir' iddiası

Yunanistan'ın Türk kahvesi ve baklavaya sahip çıkmasının ardından, İsrail de boyoza sahip çıkmaya kalktı.

03 Eylül 2019 Salı 11:54
İsrail gazetesi Haretz'den 'boyoz bizimdir' iddiası

Yunanistan'ın Türk kahvesi ve baklava iddiasından sonra, bir tartışma da boyoz üzerinden çıktı. 

İsrail gazetesi Haaretz, İzmir'le özdeşleşmiş boyoza sahip çıktı.

Gazetede yayınlanan, "Geleneksel bir Yahudi hamur işi nasıl Türklerin oldu" başlıklı makalede, boyozun Yahudilere ait bir yiyecek olduğu, Osmanlı zamanında bu yiyeceğin Türkler tarafından kullanılarak "Türk işi" yapıldığı iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:54
  1. İsrail
  2. İzmir
  3. boyoz
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şaşırtan görüntü! Kepçe ile sudan çıkarttı
    1. Şaşırtan görüntü! Kepçe ile sudan..
    2. Mezarlıktan yükselen inleme sesleri..
    3. Burhaniye’de ot yangınlarında ağaçlar..
    4. ABD ile ticarette yeni sayfa! 100..
    5. İstanbul'da zam yağmuru yağıyor:..
    6. “Üreticiyi mutlu edin, teneke çalarak..
    7. Yüksekova Dağlıca’da 400 kişilik..
    8. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı..
    9. İstanbul’da sebze ve meyve fiyatları..
    10. Sonbahar spor okulları başlıyor
    11. Elektrik tüketimi ağustosta düştü
    12. 15 yılda iki çocuğunun müjdesini de..
    13. Erzurum'da silahlı kavga: Ölü ve..
    14. Amerika ve YPG/PKK'dan 700 teröriste..
    15. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı..
    16. Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu mesajı
    17. İhtisas serbest bölgeleri yolda
    18. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    19. Kabil’de patlama: 16 ölü, 116 yaralı
    20. Başkan Özcan, Zabıta Haftası’nı..
    21. Kansere bıçak değmez algısı yanlış
    22. Çinli turist kafilesi, Kırşehir’de..
    23. CHP’li Ekrem zammı devam ediyor
    24. Bakan Yardımcısı Alpaslan: “Sinop..
    25. Kullanım süresi geçmiş gıda ürünlerine..
    26. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8..
    27. Konya’da asırlık gelenek ’tarhana’..
    28. Tuzla'da öğretmene tokat atan şahısa 3..
    29. İsrail gazetesi Haretz'den 'boyoz..
    30. Büyükşehir Kültür Merkezleri yeni..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız