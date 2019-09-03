İsrail gazetesi Haretz'den 'boyoz bizimdir' iddiası

Yunanistan'ın Türk kahvesi ve baklava iddiasından sonra, bir tartışma da boyoz üzerinden çıktı.

İsrail gazetesi Haaretz, İzmir'le özdeşleşmiş boyoza sahip çıktı.

Gazetede yayınlanan, "Geleneksel bir Yahudi hamur işi nasıl Türklerin oldu" başlıklı makalede, boyozun Yahudilere ait bir yiyecek olduğu, Osmanlı zamanında bu yiyeceğin Türkler tarafından kullanılarak "Türk işi" yapıldığı iddia edildi.