İsrail gazetesi Haaretz yazdı 'Sorun Hamas Değil Sizsiniz' Rehinelerin Aileleri İsrail Hükümetine Öfkeli

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletirken, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakereler de devam ediyor.

Reuters'a konuşan müzakerelere yakın bir kaynak, görüşmelerin İsrail'in kara harekatından önceki duruma göre "çok daha yavaş" ilerlediğini söyledi.

Hamas ve diğer Filistinli direniş örgütlerinin elinden 200'den fazla rehine olduğu tahmin ediliyor.

Hamas'la İsrail arasındaki müzakerelere Katar arabuluculuk ediyor. Üç haftadır taraflarla görüşen Doha yönetimi geçen hafta iki Amerikalı rehinenin serbest bırakılmasında da rol oynamıştı.



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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da cumartesi akşam yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik kara harekatına rağmen rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Netanyahu, "Onları eve getirmek için tüm olasıkları zorlayacağız" ifadelerini kulandı.

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, konuyla ilgili bir anlaşmaya varmak üzereyken İsrail'in süreci durdurduğu öne sürülmüştü.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, ellerindeki rehineleri İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin salıverilmesi karşılığında serbest bırakmaya hazır olduklarını söyledi.

Hamas'ın Gazze'deki siyasi lideri Yahya Sinvar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Filistin direnişinin elindeki rehinelerle, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin dahil olduğu bir tutuklu değişimi anlaşmasını derhal yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail’in önemli gazetelerinden Haaretz, “Gazze'de tutulan rehinelerin yakınları, Hamas teröristlerinin 7 Ekim'de İsrail topluluklarına sızması nedeniyle İsrail güçlerinin kendilerini korumak için orada olmadığını söyledi. Birçoğu, akrabalarını serbest bırakmak için ciddi bir müzakere yapılmadığını düşünüyor.” Diye yazdı.

Netanyahu rehinelerin aileleriyle buluştu

İç kamuoyunda baskı altında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece saatlerinde rehine ailelerinden temsilcilerle bir araya geldi.

Aile temsilcileri toplantıda İsrail liderine, Hamas'ın tutuklu değişimi teklifini kabul etme çağrısı yaptı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail lideri ailelere, rehinelerin serbest bırakılmasının savaşın ana amaçlarından biri olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre Netanyahu ailelere, "Baskı seviyesi kritik önemde. Ne kadar büyük baskı kurarsak, rehinelerin serbest bırakılma şansı o kadar fazla olur" dedi.

Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen aileler, sevdiklerinin kurtarılabilmesi için Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

7 Ekim'de 23 yaşındaki kızı kaçırılan Meirav Leshem-Gonen, görüşmenin çok açık sözlü bir ortamda gerçekleştiğini belirtirken, ailelerin Netanyahu'ya rehinelerin hayatını tehdit edecek askeri operasyonlara girişmemesi için yalvardığını söyledi.

İsrail hükümetinin rehine takasının kabul etmesi için Savunma Bakanlığı ve Netanyahu'nun evinin önünde gösteriler düzenlendi.

Göstericiler Netanyahu'nun sorumluluk alarak istifa etmesini istedi. Benzer şekilde Kudüs, Hayfa, Netanya ve Beerşeba kentlerinde yapılan eylemlerde de tutuklu değişiminin kabul edilmesi çağrıları yapıldı.

Hamas, Gazze'deki Rus rehineleri arıyor

İsrail'le Hamas arasındaki rehine pazarlıkları devam ederken, Rus haber ajansı RIA Novosti Gazze'de rehin tutulan Rus vatandaşlarının durumuna ilişkin bir haber yayımladı.

RIA'nın haberinde, Hamas'ın Gazze'deki Rusya-İsrail vatandaşı 8 rehinenin yerini tespit etmeye çalıştığı ve bu kişilerin serbest bırakılacağı belirtildi.

Hamas'ın Rusya vatandaşı rehineleri serbest bırakma kararının Moskova'dan gelen talep üzerine alındığı kaydedildi.

Hamas'ın uluslararası ilişkiler ofisi başkanı Musa Ebu Marzuk, "Rus Dışişleri'nden, çifte vatandaş olan kişilerin listesini aldık. Bu kişileri arıyoruz. Zor ama duruma bakıyoruz. Onları bulduğumuzda gitmelerine izin vereceğiz. Bize verilen liste konusunda çok dikkatliyiz ve süreci dikkatlice yürüteceğiz. Çünkü Rusya'yı yakın bir dostumuz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen perşembe günü Hamas temsilcileri Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'la bir araya gelmişti.