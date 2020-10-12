  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail, Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen karar çıkardı
Aktüel

İsrail, Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen karar çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 02:39:35 -
İsrail, Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen karar çıkardı

RAMALLAH (AA) - İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen 20 askeri karar çıkardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının "Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım alanlarına saldırılarına rağmen" Filistinlilerin topraklarına girmesini engelleyen 20 askeri karar çıkardığını söyledi.

Kararın, Filistinlilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine bitişik yüzlerce dönümlük zeytin bahçelerine girmesini engellediğini aktaran Assaf, ancak alınan kararla asıl hedeflenenlerin Filistinli toprak sahipleri olduğunu vurguladı.

Assaf, bu kararlara dayanarak İsrail'in Filistinlilerin yüzlerce dönüm arazisine el koymayı hedeflediğine dikkati çekti.

İsrail makamları, alınan söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapmazken genellikle bu tür adımları "güvenlik gerekçesiyle" ilişkilendiriyor.

Zeytin hasadının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli yerlerde çiftçiler, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğruyor.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti
Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıl..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
Gelir gelmez yeri öptü!
Gündem

Gelir gelmez yeri öptü! "Cehennemden çıktık"

Libya'nın Sirte kentinde terörist Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havali..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay