İsrail, Filistinlilerin 130 ağacını dozerle söktü

Aktivistler Muhammed Awad, İsrail güçlerinin yasadışı yerleşimi genişletmek için 130’dan fazla verimli ağacı söktüğünü ve Saeed Ba’ran ve Sabarneh ailelerine ait beş dönüm araziyi yerle bir ettiğini söyledi. Karmi Tzur yerleşimi 1984 yılında El Halil kentinin kuzeyinde, Halhul ve Beit Ummar kasabalarından Filistinlilere ait olan araziler üzerinde kurulmuştur. Toplam 420 bin metrekarelik bir alanı kaplayan yasadışı yerleşimde 713 Yahudi yaşıyor.