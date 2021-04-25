İsrail, Filistinlilere Ramazan’ı zehir ediyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları ve zulmü bitmiyor... İsrail polisi, ramazan ayının başından beri sistematik hale getirdiği saldırılarına önceki gece de devam etti. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombası ve atlı müdahalesinde 20 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtirken İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Siyonist askerler 2 gün önceki saldırıda da 105 Filistinli’yi yaralamıştı.

Dünya neden sessiz?

Yeni Akit’e konuşan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “İşgal altındaki Filistin’de İsrail yine ramazanı zehir ediyor. Müslümanların kutsal ayında azgınlaşan siyonist rejim, baskı ve şiddet politikalarını artırarak masum sivilleri hedef alıyor. Ramazan’ın ilk gününden bu yana siyonistler Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı, Müslümanların ibadetlerini engelledi. Ayrıca Aksa’nın bahçesinde iftar yapan Filistinlileri taciz etti. İşgalci İsrail’in her ramazan ayında şiddetini artırması bölgedeki gerginliğin yükselmesine neden olurken dünyanın sessiz kalmasını kınıyorum. Bu nobran tutum ve şiddet politikaları nedeniyle binlerce Müslüman ibadet özgürlüğünden mahrum olmaktadır” şeklinde konuştu.

“Siyonist rejim iftar dinlemiyor, sahur dinlemiyor, Gazze’yi yine ramazan ayında bombardımana tabi tutuyor” diyen Turan, “Katil siyonist rejim masum sivilleri hedef alarak yine kan ve gözyaşı döküyor. Vicdanını, izanını ve aklını yitirmeyen dünya bu zulme dur demelidir. İnsan hak ve özgürlüklerini savunan bütün sivil toplum örgütlerini seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Zalimlikte sınır tanımayan siyonist rejim artık durdurulmalı” dedi.

İslâm ülkeleri gerekeni yapmalı!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, İsrail’in yaptığı sistematik bir şekilde Kudüs’ü tamamen ele geçirme planı olduğunu söyleyerek, “Kudüs Müslümanlar için ne kadar kutsal ise Hristiyanlar içinde o kadar kutsal olan bir yer. Şu anda Hristiyan alemi yapılan baskıların Müslümanlara yapılmasından dolayı, Mescid-i Aksa’ya Müslüman sokulmamasından dolayı fazla seslerini çıkarmıyorlar. Ama kendileri de orayı kaybediyor. ABD eski Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıması ile İsrail iyice cesaretlendi. Birleşmiş Milletler harekete geçirilmedir. Dünya devletlerinin desteğini almak gerekiyor. Oradaki Müslüman halkların İsrail’e karşı mücadelesi ortada. Dolayısıyla İslam ülkeleri de daha duyarlı olarak Müslüman halka destek olması gerekiyor” görüşünü dile getirdi.