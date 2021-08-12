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Dünya İsrail Filistinlilere ait 81 binayı yıktı
Dünya

İsrail Filistinlilere ait 81 binayı yıktı

Filistin'e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail makamlarının 2021 yılında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 04:47:00 -
İsrail Filistinlilere ait 81 binayı yıktı

Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Hedmi, Latin Amerika ülkelerinin Filistin nezdindeki temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Hedmi, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilere yönelik tehcir planı ve İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına dikkati çekti.

Doğu Kudüs'ün çok tehlikeli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Hedmi, İsrail'in yıkım ve tehcir politikalarıyla yüzlerce Filistinliyi evsiz bırakmayı planladığını söyledi.

Hedmi, yıl başından bu yana İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktığını, söz konusu İsrail makamlarının yeni bina yapımına da izin vermediğini kaydetti.

İsrail'in ayrıca kutsal kentte gözaltı operasyonlarını artırdığına işaret eden Hedmi, bu yıl çok sayıda Filistinli çocuğun da gözaltına alındığını ifade etti.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilere ait yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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