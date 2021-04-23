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Dünya İsrail, Filistinli şehit çocuğun naaşını 3 yıl sonra teslim etti
Dünya

İsrail, Filistinli şehit çocuğun naaşını 3 yıl sonra teslim etti

İsrail makamlarının 3 yıldır elinde tuttuğu 29 mayıs 2018'de İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Filistinli çocuk Yusuf Ebu Cezer'in (16) naaşı Gazze'deki ailesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 09:56:00 -
İsrail, Filistinli şehit çocuğun naaşını 3 yıl sonra teslim etti

Yusuf Ebu Cezer'in babası Rim Ebu Cezer, "İşgal güçleri, oğlumun bedenini 3 yıl sonra geri verdi. Oğlumu Gazze'ye gömeceğiz ki isteyen istediği zaman ziyaret edebilsin." dedi.

Mizan İnsan Hakları Merkezi de bugün yaptığı açıklamada, Ebu Cezer'in naaşının Beyt Hanun'daki İsrail kontrol noktasında anne Ebu Cezer ve Merkezin avukatına teslim edildiğini duyurdu.

Mizan'dan yapılan açıklamada, Ebu Cezer'in 29 Mayıs 2018'de İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı yapılan barışçıl gösterilere katıldığı ve burada İsrail askerlerinin silahlarından çıkan kurşunla şehit olduğu belirtildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin belgelerine göre, 30 Mart 2018'den beri İsrail aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 22 Filistinlinin naaşını elinde tutuyor. Merkez, 5 çocuk naaşından 3'ünü kurtararak ailelerine teslim etmeyi başardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Eylül 2019'da İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail askeri komutanına Filistinli şehitlerin cesetlerini alıkoymak ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

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