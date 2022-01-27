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Dünya İsrail Filistinli gençleri gözaltına almaya devam ediyor
Dünya

İsrail Filistinli gençleri gözaltına almaya devam ediyor

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı çevresinde akşam saatlerinde 15 Filistinliyi gözaltına alarak kolluk kuvvetlerine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 08:27:00 -
İsrail Filistinli gençleri gözaltına almaya devam ediyor

Şam Kapısı'nda akşam saatlerinde kar topu oynayan Filistinli gençlerle İsrail polisi arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, dağıtmaya çalıştığı Filistinli gençlere ses bombalarıyla müdahale etti.

Yaşanan olaylarda yaralanan olmazken en az bir Filistinli genç de gözaltına alındı.

Zeytindağı bölgesinde de olay yaşandı

Öte yandan Doğu Kudüs'ün Zeytindağı bölgesindeki Et-Tur mahallesinde de İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gençlerin Et-Tur mahallesinde devriye gezen bir polis aracına taş ve çeşitli cisimler attığı iddia edildi.

Açıklamada, "Yaşanan olayda kuvvetlerimiz tarafında herhangi bir yaralanma durumu yaşanmazken polis aracında hasar meydana geldi. Şu ana kadar, polis güçleri tarafından düzeni ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alınmış olup, polisin bölgedeki faaliyetleri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail polisi, Şam Kapısı bölgesi başta olmak üzere zaman zaman çeşitli gerekçelerle Kudüs'te Filistinli gençlere müdahale ediyor.

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