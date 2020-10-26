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Dünya İsrail, Filistinli genci döverek öldürdü
Dünya

İsrail, Filistinli genci döverek öldürdü

İşgal altındaki Batı Yaka’da İsrail askerlerince feci şekilde dövülen 18 yaşındaki Filistinli Amir Sanuber yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:12:00 -
İsrail, Filistinli genci döverek öldürdü


Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri, aracıyla seyahat eden Saneber’i Ramallah’a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan Filistinli genç yaşanan kovalamacanın ardından durunca İsrailli askerlerin cop, tekme, yumruk ve silah darbeleriyle feci biçimde dövülerek terkedildi. Nablus’a bağlı Yatta beldesi nüfusuna kayıtlı Sanuber, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sanuber’in cenazesi bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken, Filistinli sağlık kaynakları gencin vücudunda ağır darp izlerinin bulunduğunu aktardı. 

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