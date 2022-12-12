İsrail Filistinli bir kız çocuğunu katletti!

Bu işgal ne zaman sona erecek? Eli kanlı siyonistler bu defa da Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 16 yaşındaki Filistinli bir kızı şehid etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 yaşındaki Cana Mecdi İssam Zükkarana isimli bir kızın, işgalci siyonistlerin Cenin kentine düzenlediği saldırıda kafasında isabet eden kurşun sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Filistin medyası şehit kızın, baskın sırasında evinin damında olduğunu, burada işgalcilerin saldırısına uğradığını ifade etti.

Baskında ayrıca en az 2 Filistinlinin yaralandığı, birkaç kişinin de işgalciler tarafından alıkonulduğu ifade edildi.