İsrail, Filistinli bir aileye 4 evini kendi elleriyle yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kudüs Belediyesi, Delal ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Delal ailesi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için sahip oldukları 4 evi, elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Evlerin sahibi Yahya Delal, Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "67 yaşındayım. Dört oğlumun evini kendi ellerimle yıktım. Hayatım boyunca bundan daha zor bir an yaşamadım." dedi.