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Dünya İsrail, Filistinli bir aileye 4 evini kendi elleriyle yıktırdı
Dünya

İsrail, Filistinli bir aileye 4 evini kendi elleriyle yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için sahip olduğu 4 evi kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 00:19:00 -
İsrail, Filistinli bir aileye 4 evini kendi elleriyle yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kudüs Belediyesi, Delal ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Delal ailesi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için sahip oldukları 4 evi, elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Evlerin sahibi Yahya Delal, Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "67 yaşındayım. Dört oğlumun evini kendi ellerimle yıktım. Hayatım boyunca bundan daha zor bir an yaşamadım." dedi.

 

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