  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
Aktüel

İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:05:45 -
İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs'teki Filistinli bir aileyi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evini yıkmak zorunda bıraktı.

Vadi Hulva İnsan Hakları Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat beldesinde yaşayan 14 ferdi bulunan Burgan ailesini, 20 yıl önce inşa ettikleri evlerini yıkmaya zorladığını, ailenin yıkımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Ailenin son yıllarda ihlal gerekçesiyle on binlerce dolar ödediğine işaret edilen açıklamada, yıkım kararının yaklaşık 4 ay önce Kudüs Belediyesi'nin eve ruhsat vermeyi reddetmesiyle alındığı aktarıldı.

Kudüs Belediyesi gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor.

Söz konusu evleri İsrail belediyesi yıktığında masrafları ev sahiplerinden tahsil ettiği için aileler kendi evlerini yıkmak zorunda kalıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay