İsrail Filistin'de katliama ara vermiyor!
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenledikleri baskında can veren Filistinlilerin sayısı artıyor.
Bu gece saatlerinde İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarim mülteci kampına baskın düzenledi.
Düzenlenen baskın sonrasında kamp ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.
Çatışmalarda bir Filistinli hayatını kaybederken biri kadın 7 kişi de yaralandı.
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İsrail güçleri sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale etmesine uzun süre izin vermedi.
Hayatını kaybeden Filistinlinin Mahmud Cihad el Cerad olduğu belirtildi.
İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin bu yıl 210'dan fazla Filistinliyi katlettiği ifade ediliyor.
Kaynak: Mepa News