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Aktüel İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı
Aktüel

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:46:49 -
İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 179'uncu kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıktığını belirtti.

Bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerçekleştirilen 4'üncü yıkım olduğunu ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

- Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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