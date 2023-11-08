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Spor İsrail Filistin geriliminde flaş Rashica detayı
Spor

İsrail Filistin geriliminde flaş Rashica detayı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 13:19:00 -
İsrail Filistin geriliminde flaş Rashica detayı

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, UEFA tarafından 12 Kasım Pazar gününe ertelenen Kosova-İsrail müsabakasının kadrosunda yer alması halinde Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Detaylar haberimizde...

İsrail'deki güvenlik sebebiyle, İsrail Futbol Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı maçlar UEFA tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.

Grubun 7. maçı olan Kosova karşılaşması 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Bu durum, yerel liglerdeki maçlarla aynı tarihe gelmesine neden oldu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta Rashica endişesi yaşanıyor. Aynı gün Başakşehir ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Kosova kadrosuna alınması halinde bu müsabakada forma giyemeyecek.

27 yaşındaki futbolcu ile ilgili karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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