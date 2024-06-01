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Gündem İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Enes Kanter'den ziyaret
Gündem

İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Enes Kanter'den ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:46:00 -

Gazze'de yaşanan katliamların ardından İsrail'e Batılı devletler arka çıkarken, terör örgütlerinden de destek gelmeye başladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de bir Yahudi okula giderek desteklerini iletti, moral ziyaretinde bulundu.

Terörist İsrail'in eli kanlı militanları, dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma varan katliamlar yapıyor. Yaşanan bu insanlık suçuna başta ABD olmak üzere Batılı devletler de arka çıkıyor. ABD ve Batı İsrail'e desteklerini sürdürüken bir destek de FETÖ'den geldi.

FETÖ'DEN KATLİAMLARA DESTEK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Gazze'de soykırımlar yaşanırken ABD'de bir Yahudi okuluna ziyaret gerçekleştirdi. Gazze'de binlerce masum çocuğun İsrail tarafından katledilmesine ses çıkarmayan FETÖ'cü Kanter, Yahudi çocukları bağrına bastı.

 Yahudi okuluna yaptığı ziyareti sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Kanter, İsrail'in soykırımlarının arkasında olduğu mesajını verdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinli mücahitler İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

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