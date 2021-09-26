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Dünya İsrail esir takasında Türkiye’yi istedi
Dünya

İsrail esir takasında Türkiye’yi istedi

Hamas’ın Batı Yaka sorumlusu Salih el-Aruri, İsrail’in, Filistinli gruplarla yapmayı planladığı esir takası anlaşmasında Türkiye, Almanya, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk yapmasını istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:39:00 -
İsrail esir takasında Türkiye’yi istedi

Hamas’a bağlı El-Aksa Televizyonuna konuşan Aruri, “İsrail; Mısır, Türkiye, Almanya ve Katar’dan takas anlaşmasına müdahil olmasını istiyor. Biz ise işgalciye, karşılıksız hiçbir şey vermeyeceğiz” dedi.

Esir takası anlaşmasında önemli bir şey olmadığını sadece arabuluculara yol haritası sunduklarını kaydeden Aruri, başta müebbet hapis cezası alanlar olmak üzere tutukluların serbest kalması için esir takası anlaşmasından başka yol olmadığına değindi. Gilboa Hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 6 Filistinliyle ilgili olarak Aruri, “Firar, Siyonist toplumu derinden etkiledi. 6 Filistinli İsrail’e tokat attı ve Filistin toplumuna, özgürlüğüne kavuşması gereken tutuklular olduğunu hatırlattı. Bizim görevimiz de işgalciye rağmen onları hapisten kurtarmak” dedi.

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