İsrail, Elat Limanı ile Cidde arasında deniz yolu hattı açılması üzerine çalışıyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in, Kızıldeniz kıyısındaki Elat Limanı ile Suudi Arabistan'ın Cidde sahilleri arasında deniz yolu hattı açılması yönünde inceleme yaptığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası Dubai Liman Şirketi Müdürü Sultan bin Selim ve beraberindeki heyetin, Kızıldeniz'deki Elat Limanı'nı geçen hafta ziyaret ettiğini aktardı.

BAE'den gelen heyete, ziyaretleri sırasında Elat Limanı Genel Müdürü Cedun Golber ve liman sahibi Şalomi Fogal tarafından Elat ile Cidde arasında deniz yolu hattı açılması planının sunulduğu belirtildi.

Golber'den alınan bilgiye göre, İsrail vatandaşlığı bulunan Müslümanların, umre ve hac ziyaretleri için Elat Limanı'ndan gemiler aracılığıyla Cidde Limanı'na aktarılması mümkün olacak.



Dubai Liman Şirketi Müdürü ve beraberindeki heyetin, söz konusu plana ilgi gösterdikleri ve uygulanmasının mümkün olduğunu belirttikleri ifade edildi. Buna göre, yakın zamanda Elat Limanı'ndan yetkililerin BAE'yi ziyaret etmeleri planlanıyor.

Gazetenin haberine göre, Elat-Cidde arasındaki deniz yolu taşımacılığı planının yanı sıra İsrail'den BAE'ye düzenli konteyner taşımacılığı ve yaş sebze meyve satışı da yapılması planları bulunuyor.