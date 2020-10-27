  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail, Elat Limanı ile Cidde arasında deniz yolu hattı açılması üzerine çalışıyor
Aktüel

İsrail, Elat Limanı ile Cidde arasında deniz yolu hattı açılması üzerine çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 02:08:55 -
İsrail, Elat Limanı ile Cidde arasında deniz yolu hattı açılması üzerine çalışıyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in, Kızıldeniz kıyısındaki Elat Limanı ile Suudi Arabistan'ın Cidde sahilleri arasında deniz yolu hattı açılması yönünde inceleme yaptığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası Dubai Liman Şirketi Müdürü Sultan bin Selim ve beraberindeki heyetin, Kızıldeniz'deki Elat Limanı'nı geçen hafta ziyaret ettiğini aktardı.

BAE'den gelen heyete, ziyaretleri sırasında Elat Limanı Genel Müdürü Cedun Golber ve liman sahibi Şalomi Fogal tarafından Elat ile Cidde arasında deniz yolu hattı açılması planının sunulduğu belirtildi.

Golber'den alınan bilgiye göre, İsrail vatandaşlığı bulunan Müslümanların, umre ve hac ziyaretleri için Elat Limanı'ndan gemiler aracılığıyla Cidde Limanı'na aktarılması mümkün olacak.

Dubai Liman Şirketi Müdürü ve beraberindeki heyetin, söz konusu plana ilgi gösterdikleri ve uygulanmasının mümkün olduğunu belirttikleri ifade edildi. Buna göre, yakın zamanda Elat Limanı'ndan yetkililerin BAE'yi ziyaret etmeleri planlanıyor.

Gazetenin haberine göre, Elat-Cidde arasındaki deniz yolu taşımacılığı planının yanı sıra İsrail'den BAE'ye düzenli konteyner taşımacılığı ve yaş sebze meyve satışı da yapılması planları bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı
Dünya

Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden alçağa bir Müslüman gerektiği cevabı Osm..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay