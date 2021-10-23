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Dünya İsrail duyurdu! Rusya müsaade verdi, İran'a saldıracaklar
Dünya

İsrail duyurdu! Rusya müsaade verdi, İran'a saldıracaklar

İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Suriye'deki İran güçlerini vurmaları halinde Rusya'nın söz konusu saldırılara karışmamayı taahhüt ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:53:00 -
İsrail duyurdu! Rusya müsaade verdi, İran'a saldıracaklar

İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini belirtti.

Elkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in dün Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmeye ilişkin İsrail basınına değerlendirmelerde bulundu.

Putin-Bennett görüşmesinin tercümanlığını yapan Elkin, görüşmede Moskova ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkilerin eski Başbakan Binyamin Netanyahu dönemine benzer şekilde sürdürülmesinin ele alındığını aktardı.

Elkin, Putin ile Bennett'in İsrail ve Rus güçlerinin Suriye'de çatışmasının önüne geçmeyi amaçlayan ve "çatışma önleme mekanizması" olarak adlandırılan uygulamaya devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Bennett'in Putin ile İran'ın nükleer programı ve Suriye'ye yerleşmesini önleme konusundaki görüşlerini paylaştığını kaydeden Elkin, "(Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin) Rusya'ya yönelik politikanın devam ettirilmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi, bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti. 

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