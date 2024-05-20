İsrail durmuyor, askeri kanadına ilginç hamle: Hem dikey kalkan İHA hem füze, ROC-X’i tanıttı... İlan etti

Katil İsrail hükümeti ve Katil İsrail'in en büyük havacılık ve uzay üreticisi durmuyor!

Ön cephede kullanılan ve toplam ağırlığı 7,2 kilogram ağırlığında olan İHA sistemi, yaklaşık bir metre uzunluğunda.

1500 feet irtifaya çıkabiliyor

Atıldıktan sonra uçuşuna başlayan sistem, saatte 288 kilometre sürate çıkabilmekte. İHA’nın seyir irtifası ise 1500 feet yani yerden yaklaşık 500 metre.

Havada dolanan özelliğe sahip olan ROC-X aynı zamanda bir helikopter gibi ‘hover’ hareketi yapabiliyor. Yani istenen nokta üzerinde bekleme gerçekleştiriyor. Kamerasından aldığı bilgileri yer merkezine aktaran sistem aynı zamanda keşif amaçlı da kullanılabiliyor.

Özel kuvvetler tarafından hafif taşınabilir özelliği ile kullanıma sahip olan ROC-X’ten 4 kişilik bir tim 6 adet taşıyabilmekte. Kurulumu ise sistem başına ortalama 2 ila 4 dakika sürüyor.

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Görev iptali

ROC-X’in bir başka özelliği de görevin iptal edilmesi durumunda tekrar istenilen noktaya çağıralarak uçuş yapması.

tolgaozbek'e göre: IAI halen sistemi ABD Ordusu’na satabilmek üzere çalışmalar yapıyor. Özellikle sızma operasyonu yapan küçük taktik timlerin organik hassas saldırı ölümcüllüğünü ve hayatta kalabilirliğini artırmak amacıyla, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Düzensiz Savaş Teknik Destek Müdürlüğü ile sistemin daha da geliştirilmesi için ön anlaşma imzaladı.