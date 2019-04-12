İsrail dünyaya rezil oldu! 'Başaramadık'
Terör devleti İsrail'in uzay aracı Beresheet’in Ay’a inişi başarısız oldu. İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatmıştı.12 Nisan 2019 Cuma 00:18
SpaceIL’in Twitter hesabından yapılan açıklamada inişin başarısızlıkla sonuçlandığı bilgisi “İnancınızı kaybetmeyin! Çok yaklaştık ancak iniş sırasında maalesef başarılı olamadık” mesajı ile paylaşıldı.
YORUM YAZ