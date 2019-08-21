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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

Doğu Kudüs'teki Beyt Hanina Mahallesinde bulunan Filistinlilere ait bir ev, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerince yıkıldı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:14
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina Mahallesinde bulunan Filistinli Nebil er-Recebi’ye ait ev, İsrail'e bağlı belediye ekiplerince yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler buldozerlerle 6 kişilik Recebi ailesinin evini yerle bir etti.

Recebi ailesinin İsrail makamlarından "yıkımın durdurulması" yönünde karar çıkarmasına rağmen, evin yıkım işlemi yaklaşık 2 saatlik bir aradan sonra yeniden başlatılarak tamamlandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, İsrail yönetimi 2018'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'ne göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:14
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Kudüs

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