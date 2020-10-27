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Aktüel İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı yıktı
Aktüel

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı yıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:24:40 -
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapım aşamasındaki 2 katlı bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Filistinli Suphi Hamud’a ait binanın bulunduğu bölgeyi "güvenlik" kordonuna alan İsrail polisi, evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler Hamud ailesinin 2 daire ile 6 dükkândan oluşan binasını buldozerlerle yerle bir etti.

Bina sahibi Hamud, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binanın yapımına bir yıl önce başladığını, ancak bitmeye yakın bir sırada İsrail belediyesinin inşaatı durdurma kararı ve daha sonra da yıkım kararı çıkardığını söyledi.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020’nin başından bu yana Doğu Kudüs’te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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