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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda alarm!

Siyonist işgal rejimi İsrail’in dışişleri bakanlığında komik bir olay meydana geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın deposunda bulunan göz yaşartıcı gaz bombasının patlaması sonucu, 3 güvenlik görevlisi aşırı gazdan etkilendi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 06:23
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda alarm!

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Batı Kudüs’te yer alan  Dışişleri Bakanlığı'na ait 'el bombalarının' saklandığı bir depoda göz yaşartıcı  gaz bombasının infilak etmesi sonucu bir patlama meydana geldi. Patlamada çevreye  salınan gazı soluyan 3 güvenlik görevlisi etkilendi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de  Bakanlığın, göz yaşartıcı gazın binanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek  için çalışanlarına klimaları kapatma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı  yaptığı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 06:23
  1. israil dışişleri bakanlığı
  2. gaz bombası
  3. DÜNYA Haberleri

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