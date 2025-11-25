  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bu haber değil ülkeye ihanet! Cevap verecek bir solcu-Kemalist Allah’ın kulu aranıyor: Avro 60 olmazsa turizm zora girermiş

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz
Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Venezuela'yı hedef aldı
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Venezuela'yı hedef aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail Dışişleri Bakanı Venezuela'yı hedef aldı

Paraguay ziyaretinde konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Venezuela’yı Güney Amerika’da Hizbullah ve Hamas için “köprü” olmakla suçladı; terör ağının kıtada istikrarı tehdit ettiğini öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Paraguay ziyaretinde Venezuela’yı Güney Amerika’da Hizbullah ve Hamas’a köprü olmakla suçladı.

Paraguay’ın başkenti Asuncion’da, mevkidaşı Ruben Ramirez Lezcano tarafından törenle karşılanan Saar, ortak basın toplantısında konuştu.

Venezuela’nın Güney Amerika'da "Hizbullah ve Hamas'a köprü olduğunu" iddia eden Saar, "Güney Amerika’da suç örgütleri, Orta Doğu’da narkoterörizm ittifakları kuruyor. Bu ağın bağlantı noktası Venezuela’dır. Bugün terörist devletler sadece kontrol ettikleri bölgelere odaklanmıyor, bölgeyi ve dünyayı tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun bölgeyi mülteci krizine sürükleyerek istikrarsızlaştırdığını savunan Saar, Hizbullah’ın Venezuela’da terör saldırıları için üs kurduğunu öne sürdü.

İsrailli bakan, Paraguay Dışişleri Bakanı Lezcano’yu "İsrail’in en büyük dostlarından biri" olarak nitelendirirken, büyükelçiliğini 2018’de Kudüs’e taşıyan Paraguay’a teşekkür etti.

"Paraguay, İsrail’e toplam 65 destek açıklaması yaptı"

Paraguay hükümetinin Hamas ve Hizbullah’ın yanı sıra İran Devrim Muhafızları’nı da terör örgütleri listesine dahil etmesini öven Saar, "Bu tarihi adım nedeniyle Paraguay’ı tebrik ediyorum. Diğer ülkeleri de bu örneği takip etmeye teşvik ediyorum." diye konuştu.

Saar, Paraguay’ın 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e toplam 65 destek açıklaması yaptığını hatırlatarak, Paraguay'ın iyiyi kötüden ayıran net bir duruş sergilediğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Paraguay Savunma Bakanı Oscar Gonzalez’in katıldığı törende iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Saar, ekonomik ve ticari potansiyeli geliştirmek için iş insanlarıyla birlikte çalışacaklarını ve İsrail savunma sanayisinin, savunma kapasitesini geliştirmekte olan Paraguay’a katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Saar, Paraguay’da Devlet Başkanı Santiago Pena ve Kongre üyeleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Ulusal basına göre, Arjantin’i de ziyaret etmesi beklenen Saar'ın programı, bölgesel diplomasi ve güvenlik işbirliğine odaklanıyor.

ABD Başkanı Trump’tan Venezuela yorumu! Operasyon sinyali verdi
ABD Başkanı Trump’tan Venezuela yorumu! Operasyon sinyali verdi

Dünya

ABD Başkanı Trump’tan Venezuela yorumu! Operasyon sinyali verdi

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!
Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

Dünya

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı
ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı

Dünya

ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı

Güney Kore’den kritik hamle!
Güney Kore’den kritik hamle!

Dünya

Güney Kore’den kritik hamle!

ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü listesine aldı
ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü listesine aldı

Dünya

ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü listesine aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23