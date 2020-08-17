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İsrail Dışişleri Bakanı, Ummanlı mevkidaşıyla telefonla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 19:04:02 -
İsrail Dışişleri Bakanı, Ummanlı mevkidaşıyla telefonla görüştü

MUSKAT (AA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yle telefonla görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi'nin, Ummanlı mevkidaşı Bin Alevi'yi telefonla aradığı belirtildi.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edilen görüşmede, Umman'ın Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve devamlı barışın sağlanması yönündeki değişmez, destekleyici tutumununun net bir şekilde teyit edildiği kaydedildi.

Görüşmede Umman'ın ayrıca barış süreci müzakerelerine yeniden başlanması, halihazırda Arap yaklaşımının da mutabık olduğu, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletin kurulması yönündeki meşru taleblerinin gerçekleştirilmesi gerektiği görüşü de vurgulandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, dışişleri bakanlarının görüşmesinde bölgedeki gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

İsrail merkezli Walla web sitesinde de İsrailli ve Ummanlı yetkililerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını görüştüğü aktarıldı.

Haberde Bin Alevi'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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