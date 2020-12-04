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Aktüel İsrail, Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarını İran'ın saldırı ihtimaline karşı uyardı
Aktüel

İsrail, Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarını İran'ın saldırı ihtimaline karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:59:14 -
İsrail, Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarını İran'ın saldırı ihtimaline karşı uyardı

KUDÜS (AA) - İsrail, muhtemel bir İran saldırısına karşı Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarına uyarıda bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, "Dimona Nükleer Tesisi'nin mevcut ve eski çalışanları, İran tarafından veya Tahran'ın emriyle faaliyet gösterenler tarafından hedef alınma olasılığı konusunda uyarıldı." ifadelerine yer verildi.

Haberde uyarının, Tel Aviv yönetiminin suçlandığı İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının hemen ardından geldiğine işaret edildi.

İsrail dün de Fahrizade suikastının intikamını alma tehdidine karşı aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerdeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu.

İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğuna dair açıklamalarda bulunurken Başbakan Binyamin Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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