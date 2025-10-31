İsrail dijital imparatorluğunu çoktan kurmuş! Mossad Başkanı Yossi Cohen: Aklınıza gelebilecek her ülkeye sızdık

Siyonist terör rejimi, Gazze’deki insanlık suçlarını teknoloji devleriyle kurduğu gizli ortaklıklar sayesinde perdeliyor. Google, Amazon, Microsoft ve Apple gibi şirketlerle yapılan anlaşmalar, yalnızca savaş suçlarını gizlemiyor; aynı zamanda küresel dijital işgalin altyapısını oluşturuyor.

2021’de Google ve Amazon, siyonist rejimle 1,2 milyar dolarlık “Project Nimbus” adlı bulut bilişim anlaşması imzaladı. Anlaşmada yer alan “göz kırpma mekanizması”, yabancı otoritelerin veri taleplerinin gizli biçimde Tel Aviv’e bildirilmesini öngörüyor. Bu sistem, “yasalara aykırı olmasa da ruhuna aykırı” olarak nitelendirildi. Şirketler ayrıca, rejimin hizmetlerine erişimini hiçbir koşulda kesemiyor.

Palantir, Starlink ve Microsoft da işgal ordusuna yapay zekâ ve hedefleme desteği sağlamakla suçlanıyor. Microsoft’un, OpenAI’nin GPT-4 modeline erişimi işgal ordusuna açtığı; bu sistemlerin Gazze’deki saldırılarda kullanıldığı iddia edildi.

Apple ise Herzliya ve Haifa’daki Ar-Ge merkezleri üzerinden rejimle derin teknik bağlara sahip. iPhone’larda kullanılan bazı güvenlik bileşenlerinin siyonist kökenli şirketlerden geldiği, gizlilik ilkelerini aşındırdığı belirtiliyor.

Pegasus casus yazılımı ile milyonlarca kişinin cihazına izinsiz erişim sağlanırken, eski Mossad başkanı Yossi Cohen’in “Aklınıza gelebilecek her ülkeye sızdık” itirafı, rejimin küresel gözetim faaliyetlerinin boyutunu ortaya koydu.

Lübnan’da 2024’te patlayan binlerce çağrı cihazı, Mossad’ın manipüle edilmiş elektronik ekipmanları kullandığını kanıtladı. Uzmanlara göre, siyonist rejim menşeli veya bağlantılı her yazılım ve cihaz, potansiyel bir casusluk aracı olabilir.

Gazze’deki katliamın görünmeyen yüzü, ekranlarımızın ardına gizlenmiş durumda. Siyonist rejim, yalnızca toprakları değil, verileri ve algıları da işgal ediyor.