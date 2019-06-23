Helena Rubinstein unutulması güç bir Yahudi idi. Gerçi İsrail’de yaşamıyordu ama, Yahudi ırkına, kültürüne toz kondurmazdı. Sadece kendi ırkı için yaşadı, öldü. 90 yaşının üstündeyken Avustralya’da bir gazeteci ile aralarında geçen konuşma şöyle:

“Bayan Rubinstein. Kadınları süslemek, güzelleştirmek için yetmiş yıldır yüzlerce kozmetik üretiyorsunuz. Dünya güzellik piyasası sizin elinizde. Bunca krem, allık, pudra, losyon ve müstahzarın sahibisiniz. Doğru söyleyin, bu yaşınıza kadar hangilerini kullandınız?” Cevaba dikkat:

“Hiçbirini” Gazeteci şaşkınlık ve dehşet içindedir. Anlamadım efendim. “Hiçbirini” mi dediniz? “Evet hiçbirini” “Niye ama?” “Çünkü kozmetiğin faydasına inanmam.” Peki ama, o halde yetmiş yıldır niçin imal ediyor ve dünyanın dört bir yanına pazarlıyorsunuz? Bu cevaba da dikkat: “İsrail Devleti için.”