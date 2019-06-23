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“İsrail Devleti için”

Kozmetik şirketi sahibi olan ve 90 yaşında ölen Helena Rubinstein, bir gazeteciye verdiği röportajda kozmetik ürünlerinin hiçbirini kullanmadığını ve her şeyin İsrail devleti için olduğunu açıklamıştı.

23 Haziran 2019 Pazar 13:05
“İsrail Devleti için”

Helena Rubinstein unutulması güç bir Yahudi idi. Gerçi İsrail’de yaşamıyordu ama, Yahudi ırkına, kültürüne toz kondurmazdı. Sadece kendi ırkı için yaşadı, öldü. 90 yaşının üstündeyken Avustralya’da bir gazeteci ile aralarında geçen konuşma şöyle:

Bayan Rubinstein. Kadınları süslemek, güzelleştirmek için yetmiş yıldır yüzlerce kozmetik üretiyorsunuz. Dünya güzellik piyasası sizin elinizde. Bunca krem, allık, pudra, losyon ve müstahzarın sahibisiniz. Doğru söyleyin, bu yaşınıza kadar hangilerini kullandınız?” Cevaba dikkat:

Hiçbirini” Gazeteci şaşkınlık ve dehşet içindedir. Anlamadım efendim. “Hiçbirini” mi dediniz? “Evet hiçbirini” “Niye ama?” “Çünkü kozmetiğin faydasına inanmam.” Peki ama, o halde yetmiş yıldır niçin imal ediyor ve dünyanın dört bir yanına pazarlıyorsunuz? Bu cevaba da dikkat: “İsrail Devleti için.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:05
  1. Helena Rubinstein
  2. Yahudi
  3. İsrail
  4. Yahudi ırkı
  5. kozmetik

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