İsrail destekçisi Burger King, fakir görüntüleri yüzünden ana kıza servisi reddetti! İsrail yanlısı firmadan başka ne beklenir!

Tanık isimli sosyal medya sayfasının yöneticisi, kendi yaşadığı bir olayı, “Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?” başlığıyla paylaştı. Sayfa yöneticisi, yemek ısmarladığı ana kızın fotoğraflarını da paylaştığı yorumunda; “Az önce bir Burger King şubesinde durumu olmayan bir anne kız için makine üzerinden yemek siparişi ettim. Fişi aileye verdim. Kendi yemeğimin siparişini de ödedikten sonra beraber sıraya girdik. Benim için bir tepsi hazırlanırken aile için hazırlanmadı.

Sebebini sorduğumda ise 'onlar restoranda yiyemez, onlara paket hazırlayabiliriz' cevabını aldım. Bu rezalet üzerine yöneticiyi çağırdım. Ben yiyebiliyorken bu aile neden restorana alınmıyor diye sorduğum da yüksek bir sesle 'kurallarımız var öyle herkesi içeri alamayız' cevabını aldım. Diğer müşterilerin de tepki göstermesi üzerine en sonunda aileye servis yapıldı. Durumu haberleştireceğimi söylediğimde ise yönetici benimle konuşmak istedi. Tek kelime özür dilemeden haklılığını savundu” diye yazdı.

“SOYKIRIM YAPAN İSRAİL ASKERLERİNİN RESTORANI!”

Olayın yaşandığı restoranın Burger King Tarabya Şubesi olduğunu belirten Tanık sayfasının yöneticisi, “Daha önce bu şubeye hiç girmeyen, hiçbir vukuatı olmayan, sadece “FAKİR” oldukları için bu muameleye maruz kalan ailenin iletişim bilgilerini aldım ve yemekleri bitene kadar restorandan ayrılmadım. Küçücük bir kızın yüzüne 'sen burada oturup yemek yiyemezsin' diyecek kadar aşağılık olan bu zihniyeti sizlerin takdirine bırakıyorum” şeklinde tepkisini dile getirdi. Sayfa ziyaretçileri insanları hakir gören Burger King’e ateş püskürürken, “İsrail yanlısı bir restorandan daha ne bekliyorsunuz?”, “Bir sürü Türk restoran var. Oralardan yiyin”, “Soykırım yapan İsrail askerlerinin restoranı başka ne yapacak?” şeklinde yorumlarda bulundular.