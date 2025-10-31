İsrail daha ne kadar alçalacak? Terör devletinin katilleri masum hayvanları da katletti

  • İSTANBUL
Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Yaka'da bir çiftlikte koyunlara ve kuzulara da saldırarak öldürdüğü anların güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, 27 Ekim'de Batı Yaka'nın Beytüllahim kentine bağlı Tuka beldesine Filistinlilere ait bir çiftliğe saldırdı.

Yüzleri maskeli saldırganlar, 6 koyun ve kuzuyu öldürdü Filistinlilere ait bir araca da zarar verdi.

Filistin basını 27 Ekim'deki saldırının güvenlik kamera kaydını yayımladı. Görüntüde İsraillilerin koyun ve kuzuların olduğu ağıla girdiği görülüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birinin kuzuları havaya kaldırarak yere çarptığı ve ağıldaki briketi de hayvanlara vurduğu kameraya yansıyor.

Diğer 2 İsrailli gaspçı ise ellerindeki sopalarla kuzu ve koyunlara saldırıyor.

500 BİN İŞGALCİ FİLİSTİN TOPRAĞINDA YAŞIYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Yaka'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Yaka'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.

 

