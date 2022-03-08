İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto edecekler: Herzog defol!
Özgür-Der yönetimi yarın eşi ile birlikte Türkiye'ye gelecek İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u protesto etmeye hazırlanıyor.
Yeniakit.com.tr
İşgalci İsrail'in Filistinli Müslümanlara zulmü sürerken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog eşi Michal Herzog ile birlikte yarın Ankara'ya gelecek.
'Herzog defol'
Siyonist İsrail zulmüne dikkat çeken Özgür-Der yönetimi, 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da İsrail'in Levent'teki büyükelçiği önünde bir araya gelerek, Herzog'u protesto edecek.
Eylemin duyurusunu resmi Twitter hesabından yapan Özgür-Der yönetimi, "İşgalci siyonist rejim ile normalleşmeyi ve işgal rejiminin başı Herzog'un gelişini protesto ediyoruz!" ifadelerini kullandı.