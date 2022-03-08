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Gündem İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto edecekler: Herzog defol!
Gündem

İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto edecekler: Herzog defol!

Özgür-Der yönetimi yarın eşi ile birlikte Türkiye'ye gelecek İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u protesto etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 23:00:00 -
İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto edecekler: Herzog defol!

 Yeniakit.com.tr 

İşgalci İsrail'in Filistinli Müslümanlara zulmü sürerken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog eşi Michal Herzog ile birlikte yarın Ankara'ya gelecek.

'Herzog defol'

Siyonist İsrail zulmüne dikkat çeken Özgür-Der yönetimi, 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da İsrail'in Levent'teki büyükelçiği önünde bir araya gelerek, Herzog'u protesto edecek.

Eylemin duyurusunu resmi Twitter hesabından yapan Özgür-Der yönetimi, "İşgalci siyonist rejim ile normalleşmeyi ve işgal rejiminin başı Herzog'un gelişini protesto ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bozok

Katil Herzog Türkiye'den defol.
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