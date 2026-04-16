İsrail çıkışı sonrası tehdit yağdı! İsveçli şarkıcı ölüm mesajları aldığını açıkladı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsveç’i temsil etmeye hazırlanan Felicia Eriksson, İsrail’in yarışmadan menedilmesi gerektiğine yönelik sözlerinin ardından ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

2026 Eurovision’a sayılı günler kala yarışma bu kez sahne performanslarıyla değil, tehdit iddialarıyla gündeme geldi.  İsveç’i temsil etmeye hazırlanan Felicia Eriksson, İsrail’in yarışmadan menedilmesi gerektiğini savunan açıklamalarının ardından ölüm tehditleri aldığını belirtti.

 

Norveç’te bir programa katılan Eriksson, ülkenin önde gelen gazetelerinden VG’ye yaptığı açıklamada, maruz kaldığı siber zorbalığın boyutlarını paylaştı.

 

‘Korkunç mesajlar aldım”

Eriksson, "İsrail’in yarışmaya katılmaması' yönündeki sözlerimden sonra korkunç mesajlar almaya başladım. Sosyal medya üzerinden doğrudan (DM yoluyla) ölüm tehditleri, öleceğime dair mesajlar ve 'ailemin hedef alınacağı' gibi ifadeler içeren korkunç mesajlar aldım." dedi.

 

İsveç’te 8 Mart’ta düzenlenen seçmeleri "My System" adlı şarkısıyla kazanan ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini temsil etmeye hak kazanan Eriksson, şu ifadeleri kullanmıştı:

 

"İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Yarışmaya gidip gitmemek konusunda uzun süre tereddüt ettim ancak sonunda bir karara vardım. Yarışmaya katılacağım ancak onların kazanmaması için elimden geleni yapacağım."

 

Eriksson'un bu çıkışı, hem uluslararası müzik camiasında hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmıştı.

