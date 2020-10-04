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Aktüel İsrail Çevre Koruma Bakanı Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

İsrail Çevre Koruma Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:52:22 -
İsrail Çevre Koruma Bakanı Kovid-19'a yakalandı

KUDÜS (AA) - İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gamliel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.

İsrailli Bakan kısa zaman içinde hastalığı atlatmayı umduğunu dile getirirken, Gamliel'in virüs kaptıktan sonra kabinenin diğer üyeleri ile yakın temas kurup kurmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazı açıklamada, dün geceden bu yana 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1692'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 557 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 265 bin 86'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 891 kişinin durumunun ağır olduğu, 193 bin 27 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 70 binden fazla

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 70 bin 367'ye ulaştı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılacağı sinyalini vermişti.


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